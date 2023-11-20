معاقبة المتهم بقتل شخص بالسجن المؤبد

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد المنعم حسومة رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار إيهاب محمود إسماعيل، والمستشار عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، والمستشار أمام محمد الصيرفي، وسكرتير المحكمة السيد البتانوني ، بمعاقبة المتهم " م.ال.ب" بالسجن المؤبد ،عما أسند إليه، والزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه في جريمة قتل .

وتعود أحداث القضية المقيدة، برقم 6613 لسنة 2014 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، بقيام المتهم بالاشتراك مع آخرين في قتل شخصين وسرقة سيارة بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات، أن المتهم " م.ال.ب" عاطل ، بالاشتراك مع آخرين في 2014 تمت محاكمتهم ، بالاشتراك في تكوين تشكيلا عصابيا بزعامته في ارتكاب جرائم السرقات بالإكراه باستخدام الأسلحة النارية ، واتفق فيما بينهم علي سرقة أحد السيارات التي تستخدم في نقل المواد الغذائية، لاحتفاظ قائديها بمبالغ مالية حصيلة تجارتهما ، من خلال سيرهم باحدي الطرق الفرعية ، حيث تصادف مرور المجني عليه " س.ع.ع" بسيارة ثلاجة أطلق المتهم طلقات نارية أودت بحياته ، كما ادي إطلاق النار الي وفاة المجني عليه " ا.ص.ا"، وسرقوا السيارة وفروا هاربين ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالتهما الي محكمة الجنايات ،التي أصدرت حكمها.