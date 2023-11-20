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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الشباب: المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي نواة أساسية للمنتخبات الوطنية

بوابة الوفد الإلكترونية

أثني وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، علي أداء لاعبي شباب منتخب مصر لرفع الأثقال في بطولة العالم لرفع الأثقال للشباب بالمكسيك تحت 20 عامًا.


حقق السيد علي ثلاثة ميداليات متنوعة، برونزية الخطف لوزن -61 كجم، فضية الكلين لوزن -61 كجم، وفضية المجموع لوزن -61 كجم، وأحرزت حبيبة سعد، برونزية الخطف لوزن -45 كجم، فيما خطف اللاعب محمد عبدالمنعم ذهبية الخطف لوزن -81 كجم.


وتقدم الدكتور أشرف صبحي، بالشكر والتقدير لبعثة المنتخب المصري للشباب في رفع الأثقال والإتحاد المصري لرفع الأثقال، علي المجهود الرائع والمبذول خلال الفترة الماضية في إعداد أجيال مختلفة للعبة بالتعاون مع الوزارة واللجنة العليا العلمية.

وأشار الوزير إلي مشاركة لاعبين من المشاريع القومية ومنها المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في مختلف الألعاب والبطولات العالمية والقارية ومنها رفع الأثقال، حيث يُشارك المنتخب ب(11) لاعب ولاعبة في البطولة، منهم (6) لاعبين من المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي.


 

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