الصدفة قادته لاكتشاف موهبته.. عبد الرحمن فنان تشكيلي صاعد بدرجة "مهندس"

لم يخطر بباله، أن الصدفة ستقوده ذات يوم لاكتشاف موهبته الفنية، ليفاجأ عبد الرحمن كمال ذا الـ21 عامًا، أنه متمكن في رسم البورتريه، أحد قوالب الفن التشكيلي، لينطلق في مشواره بتمثيل الشخصيات، مرئيًا على لوحته.

يوضح عبد الرحمن أنه بعد رؤية أهله لرسوماته، ومحاولتهم تشجيعه أن يواصل تنمية موهبته، بدأ رحلته في التعلم الذاتي، من خلال مشاهدة فيديوهات عن الرسم، ساعده ذلك حسبما يشير عبد الرحمن، في انطلاقته نحو فن البورتريه.

إصرار عبد الرحمن في دعم نفسه بنفسه، جعله يتحول من هاو إلى محترف، فحين ترى لوحاته بالفحم والرصاص، تشعر أن الشاب الذي أمامك هو فنان بدرجة مهندس.

ومن بين رسومات عبد الرحمن لشخصيات رحلت عن عالمنا : بورتريه للعندليب، وآخر لكروان الجنة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وثالث لقيثارة السماء الشيخ محمد رفعت، وغيرهم كُثر.



ومن ضمن لوحاته التي رسمها مؤخرًا، بورتريه لشاب فلسطيني وهو يقاوم الاحتلال بالحجارة، وبرأسه صورة المسجد الأقصى؛ تضامنًا منه مع سكان غزة ضد الاحتلال الغاشم مؤكداً أن اللوحة تعكس: "الأقصى دائمًا وابدا".



بداية اكتشاف الشاب العشريني لموهبته تعود إلى قبل نحو ستة أعوام فحين كان يبلغ 15 من عمره، وخلال فترة الإجازة الصيفية، يقول عبد الرحمن إنه لم يكن لديه هاتفًا حينذاك ليتواصل مع أصدقائه ويقضي وقته معهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فحاول أن يستغل وقته في رسم أشكالًا مختلفة للرسوم المتحركة التي كان يشاهدها في أفلام الكرتون كنوع من الترويح عن النفس، وبعد انتهائه؛ اكتشف أن رسوماته أقرب للرسوم الأصلية، ليزداد شغفه بالرسم أكثر فأكثر.

وشارك الفنان التشكيلي الصاعد في مسابقة إبداع بالشباب والرياضة، وحصد المركز الأول على إدارة مركز الطود، ليتأهل على مستوى 30 مركز شباب، ويقتنص كذلك المركز الأول، إلا انه في المرحلة الأخيرة، لم يحالفه التوفيق، بعدما خسر الجولة التنافسية مع خريجي كلية الفنون الجميلة؛ يقول عبد الرحمن: " لم اتمكن من الشرح أمام عميد الكلية بشكل علمي لكوني غير دارس".



يحاول عبد الرحمن أن يستغل موهبته في الرسم، ليخرج أعمالًا فنية تصبح مصدرًا لكسب الرزق، ضاربًا أروع الأمثلة في الكفاح من أجل العمل.



ويطمح عبد الرحمن في العمل ببزار سياحي؛ يستطيع من خلاله الترويج للأقصر عبر الفن، وتعريف الزائرين بالحضارة المصرية العريقة.





