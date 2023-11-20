المشدد 3 سنوات لسائق بالشرقية شرع في سرقة سيارة من قائدها بالإكراه

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار علي أحمد رجب، وعضوية المستشارين حسام محمد المكاوي، وحسام الهجرسي، وسكرتارية أحمد رمزي وإسلام محجوب، سائق بالسجن المشدد 3 سنوات، لإدانته في القضية رقم 12715 لسنة 2023 جنح ثان الزقازيق، والمقيدة برقم 2592 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق الكلية، بالشروع في سرقة سيارة من قائدها بالإكراه بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق.



البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من قسم شرطة ثان الزقازيق، يفيد بأنه في شهر سبتمبر الماضي، شرع المدعو " إسلام. أ. ي" 28 عاما، سائق، مقيم بدائرة مركز ههيا بمحافظة الشرقية، شرع في سرقة سيارة بطريق الاكراه من قائدها " محمد. ق. الـ" بطريق المغافلة، ودلف إلى السيارة واستغل وجود المفاتيح بداخلها، فحاول السير بها والفرار بها، إلا أن الأخير تعلق بنافذتها الأمامية، في محاولة منه لإيقاف المتهم، فطرحه أرضا مما نتج إحداث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي.





وأسند أمر الإحالة إلى أن المتهم كان يقصد من ذلك سرقة السيارة، إلا أنه قد خاب أثر جريمته بسبب لا دخل لإرادته فيه، ألا وهو إستطدامه بسيارة أخرى بمحل الواقعة، وملاحقة الأهالي له وضبطه.





تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة احالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.