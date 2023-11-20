رئيس وزراء فلسطين: الاحتلال يرتكب مجازر بحق شعبنا لكن سنظل صامدون (فيديو)

وجه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الشكر إلى مصر قيادة وشعبا على ما قدّمته من تسهيلات عبر معبر رفح خلال ظروف استثنائية، لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر.

وطالب بإيصال المساعدات إلى جميع مناطق قطاع غزة وليس للجنوب فقط، معربًا عن أمله في تفعيل قرارات القمة العربية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وأكد أنّ الاحتلال الإسرائيلي يستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، لافتًا إلى أنّ إسرائيل اقتطعت 600 مليون شيكل من إيراداتنا الضريبية.

وأوضح أنّ الاحتلال الإسرائيلي يتجاهل المعاهدات الدولية ويرتكب جرائم بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أنّ الشعب الفلسطيني سيظل صامدا وباقيا على أرضه.

الدفاع عن النفس ليس احتلال أراض دولة أخرى

وشدد على أنّ الدفاع عن النفس هو ليس أن تحتل دولة أراضي دولة أخرى، مشددًا على أنّ هناك انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني، وهناك جرائم تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني من الأبرياء، وهناك حصار ولا ماء ولا طعام، وهناك محاولات للتهجير القسري لم تتوقف حتى اللحظة، وهناك أيضا من يعتقد أنّه قد ينتصر على دم الأطفال.

استشهاد 13 ألف فلسطيني منذ اندلاع الحرب في غزة

استشهد 13 ألف فلسطيني منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة خلال المؤتمر الصحفي اليومي: "بلغ عدد القتلى أكثر 13 ألف شخص، بينهم أكثر من 5500 طفل، و3500 امرأة".

وأضاف: "بلغ عدد قتلى الكوادر الطبية 201 طبيب وممرض ومسعف. كما قتل 22 من رجال الدفاع المدني و60 صحفيًا".

وأشار إلى أن "العدد الإجمالي للمجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال بلغ أكثر من 1330 مجزرة".

كما سجل المصدر نفسه أكثر من 6600 مفقود "إما تحت الأنقاض أو أن جثامينهم ملقاة في الشوارع والطرقات، تمنع القوات الإسرائيلية أي أحد من الوصول إليها، بينهم أكثر من 4 آلاف طفل وامرأة".

يشار إلى أن الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر بين إسرائيل وحماس عقب هجوم مباغت شنّته الحركة الفلسطينية على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية جنوب إسرائيل أدّى إلى مقتل نحو 1200 إسرائيلي.