وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى كييف في زيارة غير معلنة

وصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، في زيارة غير معلنة، هي الثانية له منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022.

وكتب أوستن، في منشور عبر منصة اكس للتواصل الاجتماعي: لقد وصلت للتو إلى كييف للقاء القادة الأوكرانيين، أنا هنا اليوم لتوصيل رسالة مهمة مفادها أن الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب أوكرانيا في كفاحها من أجل الحرية، الآن وفي المستقبل.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية، في بيان لها، أنه من المتوقع أن يجتمع أوستن مع القادة الأوكرانيين، ليؤكد التزام الولايات المتحدة المستمر بتزويد أوكرانيا بالمساعدة الأمنية التي تحتاجها للدفاع عن نفسها، ولإجراء محادثات رفيعة المستوى حول كيفية تعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا.