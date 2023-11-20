حريق داخل شقة سكنية في الوراق

نشب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الوراق، وعلى الفور تم السيطرة عليه دون وقوع إى إصابات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وتبين أن الحريق اندلع فى شقة سكنية داخل منطقة الوراق فيما تشير التحقيقات الأولية ان السبب هو ماس كهربائى فى لوحة مفاتيح التيار الكهربائى.

وفى سياق متصل فقد اندلع حريق داخل مخزن حقائب وسترات فى بولاق الدكرور، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

شاهد عدد من المواطنين انبعاث دخان كثيف من داخل مخزن بمنطقة بولاق الدكرور، وعلى الفور تم الاتصال بالنجدة للإبلاغ، وفور تلقى البلاغ تم إرسال سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث وتمت السيطرة على الحريق دون إصابات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.