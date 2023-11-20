المشدد 6 سنوات لبائع ملابس بتهمة الإتجار في الحشيش بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار علي أحمد رجب، وعضوية المستشارين حسام محمد المكاوي، وحسام الهجرسي، وسكرتارية أحمد رمزي وإسلام محجوب، بائع ملابس بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لإدانته في القضية 11648 لسنة 2023 جنح قسم ثان الزقازيق، والمقيدة برقم 2540 لسنة 2023 كلي جنوب الشرقية، بحيازة مواد مخدرة عبارة عن جوهر الهيروين بقصد الإتجار، بنطاق دائرة قسم شرطة ثان الزقازيق.



البداية ترجع ليوم الخامس من شهر سبتمبر الماضي، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من قسم ثان الزقازيق، يفيد ورود إتصال هاتفي لضباط القسم بتواجد " إبراهيم.أ. م. الـ" 27 عاما، بائع ملابس، ومقيم بناحية الإشارة قسم شرطة ثان الزقازيق، المطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 6653 لسنة 2022 جنايات ثان الزقازيق، أسفل مسكنه، فانتقل إلى حيث ايقن تواجده، وتم ضبطه، وبتفتيشه وقائياً عثر حوزته على سبعين لفافة من جوهر الهيروين المخدر، ومبلغ مالي.

وبمواجهته، أقر حيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الغير مشروعة. تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.