''لا تغضب.. في التأني السلامة'' ورشة حكي بثقافة الفيوم

نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن البرنامج الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، خلال شهر نوفمبر الجاري.

يأتي هذا تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع.

خلال ذلك نظمت مكتبة الطفل بمكتبة الفيوم العامة، ورشة حكى لقصة '' لا تغضب..فى التأنى السلامة''، تأليف محمد فرج، بحضور طالبات مدرسة دار السلام الأزهرى الإعدادى بطامية، قدمتها رضا محمد أمينة المكتبة، تهدف القصة إلي أن نتعلم أن فى التأنى السلامة، وأن نتعلم كيف نتعامل مع أصدقائنا بكل ود ومحبة، وأن نتعاون على البر والتقوى، وألا نتسرع في ردود أفعالنا في وقت الغضب، تلاها مسابقات ثقافية ترفيهية نفذها كلا من عبير ناجى، وهند عبدالتواب أمناء المكتبة.

كما أقامت مكتبة الطفل بمكتبة الفيوم العامة، يوم ثقافي ترفيهي، بحضور طلاب مدرسة التربية الفكرية، تم خلاله تنفيذ مسابقات ثقافية فى المعلومات العامة، نفذتها انتصار فتحي أمينة المكتبة، ومسابقات وألعاب ترفيهية منها بعنوان '' سلوكيات فى المنزل''، نفذتها هند عبد التواب أمينة المكتبة، وأخري حول قوة الملاحظة نفذتها عبير ناجى أمينة المكتبة، إلي جانب عرض مسرح عرائس قدمه كلا من رضا محمد وهند عبدالتواب أمناء المكتبة، وفقرة إكتشاف مواهب بإشراف هناء حسن مسئولة مكتبة الطفل، بالإضافة إلي ورشة حكى لقصة '' الكتكوت العنيد فى المدرسة''، أدارتها رضا محمد، تناقش القصة بعض السلوكيات السلبية منها الكسل، والعند، وادعاء المرض، والكذب، بينما شهدت المكتبة، عرض سينما لفيلم أطفال بعنوان '' الفأر الطباخ ''، بالتعاون مع قسم السينما بالفرع.

وقدم نادى المرأة بمكتبة الفيوم العامة بقصر ثقافة الفيوم، ورشة أشغال يدوية من قماش الجوخ، بحضور طالبات مدرسة دار السلام الأزهرى الإعدادى بطامية، نفذتها فاطمة محمد ربيع مشرفة نادى المرأة بالمكتبة، تم خلالها تنفيذ فواصل للكتب، مطبوعة على القماش.

"ريادة الأعمال والتسويق".. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

في سياق آخر، عقدت مكتبة الشباب بمكتبة الفيوم العامة محاضرة بعنوان '' ريادة الأعمال والتسويق''، تحدث فيها الدكتور محمد على قطب أستاذ إدارة الأعمال حول مفهوم ريادة الأعمال، أو هندسة المشاريع، ومن ضمن تلك المفاهيم، أنها عملية تحديد مشروع تجاري معين يهدف لحل تحدي أو مشكلة ما، أو إبتكار جديد، للبدء به والتركيز عليه وتوفير الموارد اللازمة، وتنظيمها وتحمل المخاطر في سبيل تحقيق ربح مالي، موضحا العرف التاريخى بين البيع والتسويق، وأن التسويق يبدأ قبل الإنتاج، ويستمر لمرحلة مابعد البيع، والتسويق والبيع متاح للجميع.