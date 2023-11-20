لليوم الثاني على التوالي نوة المكنسة تغرق الشوارع بالإسكندرية

لليوم الثانى على التوالى تعرضت محافظة الاسكندرية تسببت نوة "المكنسة" هطول أمطار غزيرة ورياح شديدة تصل سرعتها إلى 80 كم فى الساعة، وكانت غزيرة على بعض مناطق وسط وغرب المدينة. ذلك تزامنا مع بدء فصل الشتاء، وبدأت معه نوة المكنسة أولى نوات الشتاء التي تتعرض لها عروس البحر المتوسط، حيث تتعرض الإسكندرية لـ 13 نوة طوال هذا الفصل.

وأوضحت الأرصاد حالة الطقس في الإسكندرية، حيث يؤثر منخفض جوي عميق متمركز في البحر المتوسط على مناطق منها، بالإضافة إلى قدوم نوة المكنسة، مما يجعل الطقس متقلب وماطر ويميل الي البرودة نسبيًا.

تنشط الرياح في إسكندرية لتزيد من الإحساس ببرودة الطقس، كما تثير الرمال على مناطق متفرقة وتتكون السحب المنخفضة يصاحبها سقوط الأمطار تكون متفاوتة الشدة تصل إلى غزيرة على السواحل الشمالية تقل حدتها كلما تقدمت للداخل.

من جانب اخر تفقد اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحى الإسكندرية تمركزات سيارات ومعدات شركة الصرف الصحى بالإسكندرية للتأكد من جاهزيتها، بمناطق ميدان فيكتور عمانويل وشارع النقل والهندسة وكوبرى فورد وكوبرى كليوباترا وأمام كلية الفنون الجميلة وشارع الاقبال وموقع وردة العصافرة وموقع الشيراتون والمعمورة السياحي وشارع المستشارين وشارع 25، كما تفقد سير العمل بمحطات 6 و4 و2 المنتزه ومحطة المعمورة البلد.

وأشار "نافع" إلى أنه قد تم رفع حالة الاستعداد الكامل بشركة الصرف الصحى بالإسكندرية استعدادا لسقوط أمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بتمركز 187 سيارة ومعدة بمختلف المناطق للتعامل مع أى تجمع لمياه الأمطار فور حدوثه.

وبدأت نوة المكنسة في إسكندرية، وهي أولى نوات فصل الشتاء، والمعروف أنها واحدة من أصعب النوات التي تأتي على المدينة ال وتستمر نوة المكنسة، في إسكندرية لمدة 4 أيام، وتتبعها رياح شمالية غربية، وتكون ممطرة بغزارة مع شدة رياح، يصاحبها ارتفاع أمواج وانخفاض كبير في درجات الحرارة.ساحلية، ويصاحبها هطول أمطار غزيرة، وتعد البداية الحقيقية لبداية موسم الشتاء الجديد.وتشتهر بالأمطار الغزيرة والرياح.

يأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.