رفع تراكمات مياه الأمطار بمحافظة البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، استمرار رفع تراكمات الأمطار من الشوارع الرئيسة والفرعية والميادين، لليوم الثانى على التوالى من خلال فرق وأطقم مجابهة الأزمات بالوحدات المحلية والحماية المدنية وشركة مياه الشرب.

مشيرة إلى أنه يتم رفع وكسح تراكمات مياة الأمطار وفقًا لخطة العمل ومن خلال أكثر من 1300 معدة وطاقم بالإضافة إلى ماكينات الشفط والمعدات والوحدات الخاصة بالحماية المدنية للتدخل الفوري ورفع تراكمات المياه أولًا بأول.

وشددت نائب محافظ البحيرة على متابعة تشغيل جميع محطات الصرف الزراعي ومتابعة مناسيب الترع والمصارف والعمل على حل شكاوى المواطنين أولاً بأول، مع استمرار الانعقاد الدائم لغرفة العمليات الرئيسية والفرعية مع ضرورة تواجد المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها وجاهزية بالوعات الصرف الصحي لسرعة رفع تراكمات المياة في الأماكن التي تتعرض لتجمعات المياة للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة التى شهدتها المحافظة لعدم تعطيل الحركة المرورية.