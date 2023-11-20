إحالة المتهمين بترويج مخدر الحشيش بمدينة بدر للجنايات

قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم الاثنين، إحالة المتهمين بحيازة كمية من مخدر الحشيش داخل سيارة بمدينة بدر لمحكمة الجنايات.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين أقروا بحيازتهم المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع منها.



كانت القوة الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، قد اشتبهت فى إحدى السيارات يستقلها شخصان، وحال قيام القوة باستيقافهما قاما بالانعطاف والدوران والسير عكس الاتجاه وإلقاء جوال كان بحوزتهما وعُثر بداخله على "130 كيسًا من مُخدر الحشيش وزنت 13 كيلو جرامًا".

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بإشراف اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية، تبين أن السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة بحيازة "أحد الأشخاص - له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الإسماعيلية"، وأنه وراء ارتكاب الواقعة، بمساعدة آخر "تبين ضبطه عقب الواقعة فى إحدى القضايا".

باستهدافه تبين عدم تواجده بمحل إقامته وعُثر على السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، بتتبع خط سير المتهم أمكن ضبطه بمحل اختبائه بمحافظة الغربية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم المحبوس.

كما أقر بتحصلهما على المواد المخدرة المضبوطة من "شخصين - لأحدهما معلومات جنائية" "تم استهدافهما وأمكن ضبطهما"، وبمواجهتهما أيدا ما سبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

إصابة 3 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق غرب أسوان



تعرض 3 أشخاص للإصابة، في حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق قرية غرب أسوان، مساء السبت، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة في أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق غرب أسوان، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث وبالتحريات الأولية والفحص تبين أن المصابين هم كل من: عبدالناصر محمد عبدالمتعال، عمره 49 سنة، وإصابته بكدمات وكسور بالساقين وجروح متفرقة بالجسم، ويعمل دكتور واستشاري طب الأطفال جامعة أسوان، ونجله محمد عبدالناصر، عمره 14 سنة، وإصابته بجروح قطعية بالساق الأيمن وكدمات بالجسم، وسمية محمود محمد، وعمرها 40 سنة وإصابتها باشتباه كسر بالساق الأيمن، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب ورائها.

جرار ينهي حياة صغيرة دهسًا بالدقهلية

وفي واقعة أخرى، لقيت طفلة مصرعها دهسًا أسفل عجلات جرار تابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنزلة، في محافظة الدقهلية، وجرى التحفظ على الجرار والسائق المتسبب بالحادث ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى المنزلة العام تحت تصرفات النيابة العامة.

كانت البداية بتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لشرطة النجدة من بعض الأهالي بشارع وسط البندر بمدينة المنزلة بمصرع طفلة أسفل عجلات جرار.

انتقل علي الفور؛ ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة، وسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث وبالفحص تبين مصرع الطفلة "رودينا محمد بركات"، 9 أعوام تلميذة بالصف الرابع الابتدائي دهسًا أسفل عجلات جرار تتبع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنزلة.

تم التحفظ على الجرار والسائق بمعرفة ضباط المباحث، وجرى نقل الجثة الي مشرحة مستشفى المنزلة العام تحت تصرف جهات التحقيق ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل لجهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.