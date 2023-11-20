خطة التنمية المحلية للتعامل مع موجة الطقس السيئ (فيديو)

أكد خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة مستعدة للتعامل مع موجة الطقس السيئ وحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها عدد من المحافظات.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" المذاع على قناة “ten” اليوم الاثنين، أن الوزير وجه المحافظات برفع درجة الاستعدادات لمواجهة موجة الطقس السيئ.

وأضاف أنه جرى الربط بين غرفة العمليات بالوزارة وغرف العمليات بمختلف المحافظات المتوقع سقوط أمطار بها.

وأشار إلى أن القاهرة شهدت سقوط 3 أعمدة إنارة و6 أشجار أمس بسبب موجة الطقس وجرى رفعها دون خسائر وفي محافظة كفر الشيخ أوقفوا أعمال الملاحة والصيد.

وشدد على وجود تنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظات للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار.

حالة الطقس اليوم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، مؤكدة أن الدول المطلة على شرق البحر المتوسط “فلسطين- الأردن- سوريا- لبنان- شمال جمهورية مصر العربية” ستشهد منخفض جوي متعمق متمركز على البحر المتوسط يصاحبه حوض علوى بارد فى طبقات الجو العليا.

ولفتت "الهيئة" إلى أن الطقس يشهد سحبًا ممطرة مستمرة في التدفق على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، موضحة أنه من المتوقع أن تمتد لمناطق من القاهرة الكبرى وشرق البلاد ومناطق من شمال الصعيد مع تقدم الوقت.