أمطار متوسطة على المراكز الشمالية بمحافظة البحيرة

تشهد محافظة البحيرة اليوم الاثنين أمطار متوسطة في المراكز الشمالية وهي كفر الدوار وإدكو ورشيد، وأمطار خفيفة علي باقي مراكز المحافظة، مع انخفاض درجة الحرارة، وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، مع وجود رياح خفيفة إلى متوسطة، مثيرة للرمال والأتربة خاصة على الطريق الصحراوي.

وشهدت العديد من المدارس إرتفاع نسب غياب التلاميذ، بعد أن فضل أولياء الأمور عدم ذهاب أبنائهم إلى المدارس بسبب سوء الأحوال الجوية.

كما شهدت أسواق الخضراوات والفاكهة بقري ومدن المحافظة، انخفاض عدد المواطنين، بسبب سقوط الأمطار، وانخفاض درجة الحرارة.

وفي قري المحافظة توقف المزارعين عن حصاد محصول البطاطس بسبب غرق الأراضي الزراعية وصعوبة عمليات الحصاد.