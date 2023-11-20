القصير: قطاع الزراعة حجر الأساس في بناء الأنظمة الغذائية

أكد السيد القصير وزير الزراعة، أن تغير المناخ يمثل تهديدًا وجوديًا للكثير من الدول والمجتمعات، وأن التكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية سيكون أكثر صعوبة وتكلفة في المستقبل، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات جذرية لمكافحة التغيرات المناخية الآن وقبل فوات الأوان.

الدول المتأثرة بالتغيرات المناخية

وأضاف أن الدول المتأثرة بالتغيرات المناخية خاصة النامية منها لا تستطيع أن تعتمد في تمويل برامج التكيف والتخفيف والمرونة والتحول العادل على القروض، ومن هنا تأتى أهمية الالتزام الدولي بالوفاء بالتمويل الميسر المطلوب لتمكينها من بناء أنظمتها الزراعية والغذائية على نحو مستدام وأكثر صموداً.

وأوضح أن قطاع الزراعة هو حجر الأساس في بناء الأنظمة الغذائية، كما أنه من أكثر القطاعات الاقتصادية استدامة، ولديه فرصة فريدة لمعالجة أثر تغير المناخ.

ولفت إلى أن برنامج "نُوَفِّي" أولى أهمية خاصة لمحور الغذاء ضمن محاوره الثلاث (المياه - الغذاء - الطاقة)، حيث أطلق تسعة مشروعات في مجال الزراعة، تهدف إلى تحسين التكيف والمرونة في الأراضي الزراعية، ودعم المزارعين في تبني ممارسات تكيف جديدة، مع التركيز على المناطق الأكثر تعرضاً للتغيرات المناخية.

وتشمل هذه المشروعات تعزيز استخدام الابتكار الزراعي والزراعة الذكية مناخياً، وتطبيق أنظمة الإنذار المناخي المبكر، للمساهمة في تدعيم قدرة صغار المزارعين على الصمود أمام تداعيات التغيرات المناخية.

وشدد القصير على أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها في مجال الزراعة الذكية مناخياً، وتعزيز قدرة صغار المزارعين على الصمود أمام تداعيات التغيرات المناخية.

شركاء التنمية متعددي

وأعرب عن تقديره لجهود شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، الذين يساهمون في تنفيذ برنامج "نُوَفِّي".

جاء ذلك خلال إلقاء السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كلمة خلال المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّــي": عامٌ من التنفيذ، والتي نظمتها وزارة التعاون الدولي بمشاركة وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والتعاون الدولي، والموارد المائية والري، والنقل، والبيئة، بالإضافة إلى رؤساء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية، مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وبنك التنمية الأفريقي، وغيرهم من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.