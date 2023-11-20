إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة أعلى الطريق الصحراوي بالعياط

أصيب 3 أشخاص بسبب حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الصحراوي في العياط، وتم نقلهم إلى المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.



تلقت غرفة إدارة النجدة بالجيزة بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الصحراوي، على الفور انتقلت سيارات الاسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش للعمل على رفع حطام الحادث، وتسيير حركة السيارات.



وتبين من خلال الفحص الأولى للحادث، اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم جميعا الى المستشفى .

إصابة 3 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق غرب أسوان



تعرض 3 أشخاص للاصابة ، في حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق قرية غرب أسوان، مساء اليوم السبت، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة في أسوان ، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق غرب أسوان، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث و بالتحريات الأولية والفحص تبين أن المصابين هم كلًا من: عبدالناصر محمد عبد المتعال، عمره 49 سنه، وإصابته بكدمات وكسور بالساقين وجروح متفرقة بالجسم، ويعمل دكتور واستشاري طب الأطفال جامعة أسوان، ونجله محمد عبدالناصر، عمره 14 سنة، وإصابته جروح قطعية بالساق الأيمن وكدمات بالجسم، وسمية محمود محمد، وعمرها 40 سنة وإصابتها باشتباه كسر بالساق الأيمن، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.

جرار ينهي حياة صغيرة دهسًا بالدقهلية

وفي واقعة اخري ، لقيت طفلة مصرعها دهسًا اسفل عجلات جرار تابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنزلة، في محافظة الدقهلية، وجرى التحفظ على الجرار والسائق المتسبب بالحادث ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى المنزلة العام تحت تصرفات النيابة العامة.

كانت البداية بتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لشرطة النجدة من بعض الأهالي بشارع وسط البندر بمدينة المنزلة بمصرع طفلة أسفل عجلات جرار.

انتقل علي الفور ؛ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة ، وسيارة الإسعاف الي مكان الحادث وبالفحص تبين مصرع الطفلة " رودينا محمد بركات"، 9 أعوام تلميذه بالصف الرابع الابتدائي دهسًا اسفل عجلات جرار تتبع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنزلة.

تم التحفظ على الجرار والسائق بمعرفة ضباط المباحث ، وجري نقل الجثة الي مشرحة مستشفى المنزلة العام تحت تصرف جهات التحقيق ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل لجهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.