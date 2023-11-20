الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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علم فلسطين يرفرف أعلى برج بيزا المائل في إيطاليا لدعم غزة (فيديو)

علم فلسطين يرفرف
علم فلسطين يرفرف أعلى برج بيزا المائل في إيطاليا

رفع متظاهرون داعمون لغزة في إيطاليا، علم فلسطين أعلى برج بيزا المائل، للمطالبة بوقف الحرب في القطاع.

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وأظهر مقطع فيديو تجمع الآلاف أمام برج بيزا المائل يحملون الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بوقف العدوان الصهيوني على غزة، قبل أن يعلقون العلم أعلى البرج.

استشهاد 13 ألف فلسطيني

استشهد 13 ألف فلسطيني منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، وفق لما أعلنت حكومة حركة حماس، الأحد.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة خلال المؤتمر الصحفي اليومي: "بلغ عدد القتلى أكثر 13 ألف شخص، بينهم أكثر من 5500 طفل، و3500 امرأة".

 وأضاف: "بلغ عدد قتلى الكوادر الطبية 201 طبيب وممرض ومسعف. كما قتل 22 من رجال الدفاع المدني و60 صحفيًا".

 وأشار إلى أن "العدد الإجمالي للمجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال بلغ أكثر من 1330 مجزرة".

 كما سجل المصدر نفسه أكثر من 6600 مفقود "إما تحت الأنقاض أو أن جثامينهم ملقاة في الشوارع والطرقات، تمنع القوات الإسرائيلية أي أحد من الوصول إليها، بينهم أكثر من 4 آلاف طفل وامرأة".

 يشار إلى أن الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر بين إسرائيل وحماس عقب هجوم مباغت شنّته الحركة الفلسطينية على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية جنوب إسرائيل أدّى إلى مقتل نحو 1200 إسرائيلي.

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