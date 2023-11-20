قافلة طبية سكانية متكاملة بمركز الدلنجات

نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة البحيرة ،وبمشاركة ممثلي الجهات المعنية والتنفيذية بنطاق المحافظة ، قافلة سكانية بعزبة.

الصعايدة التابعة لقرية طيبة بمركز الدلنجات ، بهدف تقديم مجموعة من الخدمات الطبية والبيطرية والاجتماعية للمواطنين لتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتوعيتهم بالقضية السكانية وأهمية التخطيط الأسري والصحة الإنجابية.

حيث تضمنت القافلة تقديم عدد من الخدمات المتنوعة التي استفاد منها مواطني القرية والقرى المجاورة ،إشتملت علي تقديم خدمات

طبية بمختلف التخصصات ( 100 أطفال- 80 باطنة - 20 نساء - 30 تحاليل) كما تم إجراء تحاليل اعتلال كلوي لـ 40 حالة بالإضافة إلى تقديم خدمات مبادرتي 100 يوم صحة وحقك تنظمي.

بالإضافة إلي تقديم عدد من الخدمات البيطرية حيث تم عمل توعية للمواطنين عن الحمي الثلاثية و أهمية التحصينات والتطعيمات، بالإضافة الى شرح مبادرة تطوير مراكز تجميع الألبان.

كما تم رش 500 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية.

وخلال القافلة تم التوعية بأهمية صحة المرأة و أورام الثدي و كيفية الفحص الذاتي طبقا للمرحلة العمرية لكل فتاة وسيدة وأعراض المرض وضرورة الاهتمام بالعلاج التكميلي في مرحلة التعافي وعدم إهماله.

يأتى ذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان وإستمراراً لجهود محافظة البحيرة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة لنشر الوعي بالقضية السكانية.