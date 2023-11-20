تعرف علي أسعار اللحوم بأسواق البحيرة اليوم الإثنين

شهدت أسواق اللحوم الطازجة والمجمدة ،بقري ومدن محافظة البحيرة ، صباح اليوم الموافق الإثنين الموافق 20من شهر نوفمبر2023، إستمرار إنخفاض الأسعاروالذي تراوح بين 10إلي 15جنيها للكيلو،حيث تراوحت أسعار اللحوم (البقري المشفي ) مابين 240جنيها إلي 300جنيها للكيلو حسب عمر العجل وكذلك نسبة الدهون الموجودة باللحوم، وتراوحت أسعار اللحوم (البقري بالعظم ) مابين 185إلي 230جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار اللحوم البتلو 230إلي 240 جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار لحوم الضأن مابين 280 إلي300 جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار لحوم الماعز مابين 320 إلي 330جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار اللحوم المجمدة قطع مابين 175إلي 210جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار اللحوم المفرومة مابين 160إلي200جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة المجمدة مابين 145إلي 175جنيها للكيلو .

يأتي ثبات أسعار اللحوم البلدية بأسواق البحيرة ، إلي إستقرار أسعار الأعلاف ، بعد إستيراد كميات كبيرة منها من الأسواق الخارجية ، وهو الأمر الذي أدي إلي إستقرار الأسعار الذي تشهدة أسواق اللحوم .