إنخفاض أسعار الدواجن بأسواق البحيرة اليوم الإثنين

شهدت أسواق الطيور بقري ومدن محافظة البحيرة ،صباح اليوم الإثنين الموافق 20نوفمبر2023،إنخفاضا طفيفا في أسعار

، الدواجن البيضاء مابين جنيهان إلي ثلاثة جنيهات ، حيث تراوحت مابين 66إلي 70جنيها للكيلو،وترواحت أسعار الدواجن

البلدي مزارع مابين 62إلي 68جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار الدواجن بلدي مزارع مابين 95إلي100جنيها للكيلو ،

وتراوحت أسعار الديوك الفلاحي مابين 114إلي 120جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار البط مولر مابين 86إلي 89جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البط البلدي (السوداني ) مابين 112 و120جنيه ،وبلغت أسعارصدور الدواجن بالعظم 124جنيها للكيلو ،وأسعار الدبوس 146جنيها للكيلو ، وهيكل كامل 62جنيها للكيلو ،وبلغت أسعار البانية 158جنيها للكيلو ، وشاورما 157جنيها للكيلو ، كبد صافي 95جنيها للكيلو .