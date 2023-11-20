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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إنخفاض أسعار الدواجن بأسواق البحيرة اليوم الإثنين

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

شهدت أسواق الطيور بقري ومدن محافظة البحيرة ،صباح اليوم الإثنين الموافق 20نوفمبر2023،إنخفاضا طفيفا في أسعار 

،  الدواجن البيضاء مابين جنيهان إلي ثلاثة جنيهات ، حيث  تراوحت مابين 66إلي 70جنيها للكيلو،وترواحت أسعار الدواجن 

البلدي مزارع مابين 62إلي 68جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار الدواجن بلدي مزارع مابين 95إلي100جنيها للكيلو ،

وتراوحت أسعار الديوك الفلاحي مابين 114إلي 120جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار البط  مولر مابين 86إلي 89جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البط البلدي (السوداني ) مابين 112 و120جنيه ،وبلغت  أسعارصدور الدواجن بالعظم 124جنيها للكيلو ،وأسعار الدبوس 146جنيها للكيلو  ، وهيكل كامل 62جنيها للكيلو ،وبلغت أسعار البانية 158جنيها للكيلو ، وشاورما 157جنيها للكيلو ، كبد صافي 95جنيها للكيلو .

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