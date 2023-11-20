تعرف على الحالة المرورية بالشوارع والميادين في القاهرة والجيزة صباح اليوم

تشهد الطرق والمحاور الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، كثافات مرورية متحركة وسط تواجد أمني في الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات.

وتظهر النشرة المرورية كثافات متحركة في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.



وظهرت كثافات مرورية متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء، وظهرت بعض الكثافات أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، تتابع حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، ومراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

وفي منطقة وسط القاهرة، بجميع المداخل المؤدية لميدان التحرير، انتظمت حركة السير، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح، كما انتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو.

ويشهد كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات، وظهرت كثافات متحركة أعلى محاور الجيزة، وانتظمت الحركة بشوارع الجيزة والنيل السياحي، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

ودفعت إدارات المرور على مستوى الجمهورية بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أول بأول عن حالة الطرق.

إصابة 3 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق غرب أسوان



تعرض 3 أشخاص للاصابة ، في حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق قرية غرب أسوان، مساء اليوم السبت، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة في أسوان ، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق غرب أسوان، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث و بالتحريات الأولية والفحص تبين أن المصابين هم كلًا من: عبدالناصر محمد عبد المتعال، عمره 49 سنه، وإصابته بكدمات وكسور بالساقين وجروح متفرقة بالجسم، ويعمل دكتور واستشاري طب الأطفال جامعة أسوان، ونجله محمد عبدالناصر، عمره 14 سنة، وإصابته جروح قطعية بالساق الأيمن وكدمات بالجسم، وسمية محمود محمد، وعمرها 40 سنة وإصابتها باشتباه كسر بالساق الأيمن، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.

جرار ينهي حياة صغيرة دهسًا بالدقهلية

وفي واقعة اخري ، لقيت طفلة مصرعها دهسًا اسفل عجلات جرار تابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنزلة، في محافظة الدقهلية، وجرى التحفظ على الجرار والسائق المتسبب بالحادث ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى المنزلة العام تحت تصرفات النيابة العامة.

كانت البداية بتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لشرطة النجدة من بعض الأهالي بشارع وسط البندر بمدينة المنزلة بمصرع طفلة أسفل عجلات جرار.

انتقل علي الفور ؛ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة ، وسيارة الإسعاف الي مكان الحادث وبالفحص تبين مصرع الطفلة " رودينا محمد بركات"، 9 أعوام تلميذه بالصف الرابع الابتدائي دهسًا اسفل عجلات جرار تتبع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنزلة.

تم التحفظ على الجرار والسائق بمعرفة ضباط المباحث ، وجري نقل الجثة الي مشرحة مستشفى المنزلة العام تحت تصرف جهات التحقيق ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل لجهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.