إزالة 3 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية شمال الأقصر

نفذ مسؤولو مركز ومدينة الزينية، بشمال الأقصر، برئاسة العقيد أحمد الهوارى، رئيس المدينة، أعمال إزالة لتعدى عبارة عن تصنيع طوب لبن على مساحة 2 قيراط، فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بالمرور الدائم والتصدى للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومنع البناء المخالف بدون ترخيص.

تمت الإزالة في المهد وذلك بقيادة حجازي النحاس نائب رئيس مركز الزينية، و خالد فارس رئيس قرية العشي، وصلاح الحلو رئيس قرية الزينية بحرى ومكي عمر وحمادة محمد سكرتيرى القريتين، وأيضا بحضور المهندس ابو بكر حجاج مدير الإدارة الزراعية بالزينية.



تمت إزالة مساحة إجمالي ( ١٢٢٥ متر مربع ) بعدد ٣ حالات تعدى بقري الزينية بحري و العشي، كما تم إزالة سور غرفة بالطوب الابيض والاسمنت بدون ترخيص علي مساحة ١٥٠ متر تقريبا خارج الحيز العمراني.



وإزالة في المهد لبناء من الطوب الاحمر ومونة الاسمنت خارج الحيز العمراني علي مساحة ٩٠ متر تقريبا .

وتمت كافة الاعمال بالتنسيق مع قوة تأمين من مركز شرطة طيبة بقيادة العميد محمد لطفي مأمور المركز والقوة المرافقة ،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



وفى سياق متصل قامت الوحدة المحلية لقرية الصعايدة برفع تراكمات الأتربة بالشارع الجانبى لخط السكة الحديد قطاع الصعايدة وتوسعة الطريق لتسهيل الحركة المرورية، وذلك بإشراف كرم محمود ضاحي رئيس القرية و بمعاونة معدات المركز.



كما قامت الوحدة المحلية لقرية العشى بالمرور والمتابعة لأعمال إنارة الطريق و تم إصلاح المحول وتركيب خالية إنارة بالشارع الجانبى للسكة الحديد بالتنسيق مع مسؤل الكهرباء بالمركز و بهدف تحسين الرؤية الليلية وتمت الأعمال بإشراف مكي عمر سكرتير القرية و سعودى فتح الله مسؤل الكهرباء بالمركز.