أسعار الحج السياحي.. التقديم اليوم

أسعار الحج السياحى.. يبحث عدد كبير من المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج عن أسعار الحج السياحي 2024، حيث من المقرر أن يتم فتح باب التسجيل اليوم الاثنين الموافق 20 نوفمبر، والذي يستمر حتى 4 يناير المقبل.

أسعار الحج السياحى

- أسعار برامج الحج السياحى للمستوى البري، ما بين 190 و200 ألف جنيه

- المستوى الاقتصادى يبدأ من 210 آلاف جنيه دون احتساب سعر تذكرة الطيران

- أسعار برنامج الحج فئة الـ 5 نجوم

- سكن صف ثان بفنادق تبعد عن الحرم المكى من 250 مترًا وحتى 1250 مترًا إلى 430 ألف جنيه دون احتساب سعر تذاكر الطيران.

- مستوى الـ 5 نجوم سكن صف أول بمسافة لا تبعد عن الحرم المكى أكثر من 250 مترًا فيصل إلى 480 ألف جنيه دون احتساب سعر تذكرة الطيران.

وزير السياحة والآثار

تجدر الإشارة إلى أنه يعتمد وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، هذا الأسبوع، الضوابط الجديدة المنظمة لموسم الحج لعام 1445 هجرية، وذلك بعد انتهاء اللجنة الفنية للحج المكونة من 7 أعضاء من إعداد الضوابط بالتنسيق مع اللجنة العليا للحج.