حماية الطفل بالأقصر تنظم يوم ترفيهي لـ300 من الأيتام

نظمت الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة الأقصر يوم ترفيهي لعدد ٣٠٠ طفل من الأيتام والمعرضين للخطر، وذلك في إطار تفعيل دور المجتمع المدني وومثلي المجتمع المدني في اللجنة العامة وتحت رعاية المستشار مصطفي الهم محافظ الأقصر، وتعليمات الدكتورة إيمان السبكي مسئول ملف حماية الطفل بوزارة التنمية المحلية.



جاء ذلك بمشاركة على الشرابي رئيس مجلس مدينة الأقصر ،ومحمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك كبداية لأطلاق مبادرة " فرحهم "، وبمشاركة ممدوح العتماني مسئول جمعية باب الخير .



و أشادت نجوي ابراهيم مدير الوحدة العامة التي أشادت بدور المجتمع المدني في دعم قضايا الطفولة وتقديم الدعم الاجتماعي للاطفال المعرضين للخطر وأسرهم.



وأكدت على تعميم المبادرة لتشمل جميع المراكز في إطار دعم الاطفال من الجانب النفسي وتفعيل دور المجتمع المدني لمشاركة اللجان والوحدات الفرعية حيث أن الدعم ليس فقط من الجانب الاجتماعي ولكن يجب أيضا مراعاة الجانب النفسي وهو جانب مهم جدا في حياة كل طفل.