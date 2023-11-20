أفضل الأدعية أثناء الامتحان

هناك أدعية لا حصر لها، تقال عند أداء الامتحانات، ومنها ما يلي: (وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ). (وَقُل رَبِّ أَدخِلني مُدخَلَ صِدقٍ وَأَخرِجني مُخرَجَ صِدقٍ وَاجعَل لي مِن لَدُنكَ سُلطانًا نَصيرًا). (قالَ رَبِّ اشرَح لي صَدري* وَيَسِّر لي أَمري* وَاحلُل عُقدَةً مِن لِساني* يفقَهوا قَولي).

(حَسبِيَ اللَّـهُ لا إِلـهَ إِلّا هُوَ عَلَيهِ تَوَكَّلتُ وَهُوَ رَبُّ العَرشِ العَظيمِ). (لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ ورَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ).

(اللهُ اللهُ ربِّي، لا أُشرِكُ به شيئًا). (لا إلهَ إلَّا أنتَ سُبحانَكَ إنِّي كُنتُ من الظالِمينَ). -اللهمَّ إنّي أسألك حكمةً، ورُشداً، وسداداً، ومعونةً، وتوفيقاً. -اللهمَّ إنّي أعوذ بك من الزلل، والنسيان، وسوء الفهم، وضعف الحفظ. -اللهمّ بارك وقتي، وحفظي، وفهمي. -اللهمَّ أنِر بصيرتي، ووفقني لما تحب وترضى.