استمرار تراجع درجات الحرارة وعدم استقرار حالة الطقس بالإسماعيلية

شهد طقس الإسماعيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين حالة من عدم استقرار الطقس وهبت رياح باردة على الأجواء.وبلغت سرعة الرياح ٢٨ كم في الساعة .والتي استمرت منذ ساعات الظهيرة من أمس الأحد.

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ - الإسماعيلية وإقليم القناة من حالة من عدم الاستقرار الجوي والتي يصاحبها سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة بنسبة حدوث ٤٠٪.

وسجلت درجات الحرارة المتوقعة اليوم العظمى ٢٤° والصغرى ١٧° مئوية.

وشهدت حركة المرور على الطرق السريعة والرئيسية بالإسماعيلية وبين المحافظات الأخرى انتظامًا مع ساعات الصباح.

وتساقطت أمطار رعدية أمس الأحد على الاسماعيليه وتسببت الرياح في سقوط أعمدة إنارة وأشجار داخل مدينتي الإسماعيلية وعدد من قرى القنطرة غرب.

وطالب اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والشركة القابضة للمياه والصرف الصحي وكافة الجهات التنفيذية المعنية برفع حالة الاستعداد القصوى بكافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة؛ للتعامل مع تداعيات المنخفض الجوي العميق بالإسماعيلية وما يصاحبه من توقعات بسقوط أمطار رعدية متوسطة الشدة.

وكلف محافظ الإسماعيلية، بالمتابعة لحظة بلحظة داخل غرفة الأزمات والطوارئ بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية وإقليم القناة وسيناء، ورصد أي حالات طارئة والتعامل الفوري معها؛ تجنبًا لحدوث أي مشكلات نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسماعيلية.