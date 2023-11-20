تعطيل الدراسة في جميع مدارس شمال سيناء اليوم

أعلن اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عن تعطيل الدراسة في جميع مدارس المحافظة اليوم الإثنين، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء على تعطيل الدراسة في جميع مدارس محافظة شمال سيناء، عدا الإدارات والدواوين، وتعلق الانتقالات إلا في حالة الضرورة.

وتشهد محافظ شمال سيناء موجة من الطقس السيئ والرياح والأمطار، والتي أثرت في كل مناحي الحياة بالمحافظة، فيما رفعت المحافظة درجة الاستعداد لمواجهة الظروف الجوية والأمطار.