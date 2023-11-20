ابدأ حلمك .. عاصمة الثقاقة تشهد تخريج دفعة جديدة بالخارجة اليوم

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة اليوم حفل ختام تخريج 40 متدربًا من أبناء الخارجة يقدمون فنونهم المسرحية ضمن مشروع "ابدأ حلمك" فى أولى محافظاته بالمرحلة الثالثة الوادى الجديد عاصمة الثقافة المصرية لهذا العام.

مسرح سينما هيبس يتزين هذا المساء من أجل حفل تخرج دفعة مشروع "ابدأ حلمك"، هذا المشروع الذي يوفر تدريباً مميزاً لشباب مدينة الخارجة على فنون المسرح وإعداد الممثل الشامل.

ابدأ حلمك يقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

يأتى ذلك ضمن فعاليات احتفاء وزارة الثقافة بمحافظة الوادي الجديد عاصمة للثقافة المصرية لعام 2023، وفي سياق برامج العدالة الثقافية لأبناء المحافظات الحدودية.

وانتهى المخرجون من وضع الرتوش واللمسات الأخيرة خلال التدريبات الختامية استعدادا لتقديم مشاريع تخرج دفعتي شباب المسرحيين بالوادي الجديد.





تقدم دفعة الخارجة عرض "صورة"، وهو أحد المشاريع الفنية الغرض منها إظهار مهارات المتدربين وما وصلوا اليه من مستوى في ضوء البرنامج التدريبي المقرر.

بدأ العمل في مشروع ابدأ حلمك شهر مارس الماضي حيث تقدم للاختبار في الداخلة والخارجة أكثر من 500 شاب وفتاة، وتم اختيار 40 متدربا لكل موقع.

وقام بالتدريب على التمثيل المخرج أحمد السيد.

والتدريب على الاستعراضات والأداء الحركي الفنان مناضل عنتر، والتدريب على الموسيقى والغناء المايسترو حسام حسني، والسينوغرافيا والديكور والأزياء والإضاءة الدكتور عمرو الأشرف، والتدريب على الحكي والارتجال المخرج ماهر الحجار، وبإشراف المخرج خالد أبو ضيف المدير الإقليمي للمشروع بوسط الصعيد، وابتسام عبد المريد مدير عام ثقافة الوادي الجديد، والمخرج محسن سعيد المشرف الإقليمي بالداخلة، والمخرج محمد سعد بالخارجة.

ابدأ حلمك

"ابدأ حلمك" أحد أهم المشروعات الفنية التي تقدمها وزارة الثقافة عبر هيئة قصور الثقافة.

ويهدف المشروع إلى تدريب شباب المحافظات من أجل إعداد الممثل الشامل القادر على أداء فنون المسرح.

يسعى المشروع إلى تعليم المشاركين مهارات التمثيل والارتجال والكتابة وعناصر صناعة الصورة حتى يتسنى الوصول إلى تقديم وصناعة عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة.

ويرأس اللجنة التنفيذية للمشروع الفنان الدكتور هاني كمال، والمدير الفني للمشروع المخرج أحمد طه.

دفعات سابقة

شهدت المرحلة الأولى للمشروع تخرج دفعات من محافظات أسيوط والفيوم والشرقية. أما المرحلة الثانية فكانت محافظات بورسعيد وبني سويف والجيزة وكفر الشيخ، وتم اعتماد فرق هذه المحافظات فرقًا مسرحية نوعية.

أما مرحلته الثالثة حاليا فتنفذ في محافظات الوادي الجديد وشمال سيناء وقنا والمنوفية.



يذكر أن المسافة بين القاهرة والوادي الجديد تصل إلى 600 كم، وتتميز بالعديد من المزارات السياحية المختلفة والمتنوعة، التي تجذب إليها السائحين مصريين وأجانب على مدار العام للاستمتاع بأماكنها ومزاراتها المختلفة، وتنتشر الأماكن السياحية