نجم المنتخب السابق:قرار إيقاف ثلاثي المنتخب (قاسي).. وإمام عاشور الأفضل بعد صلاح

يرى أحمد دويدار، لاعب المنتخب الوطني السابق، أن البرتغالي روي فيتوريا، كان قاسيا في قرار استبعاد ثلاثي المنتخب من مواجهة سيراليون.

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وقال دويدار في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا) المذاع عبر فضائية (المحور): " إمام عاشور هو رقم 2 في المنتخب بعد محمد صلاح، وقرار فيتوريا بإيقافه هو وحسين الشحات وطارق حامد كان قاسيا".

وتابع: "دورك كمدير فني أن تحتوي غضب اللاعبين، وهذا ما لم يفعله فيتوريا في أزمة الثلاثي، بل قام بـ(دبحهم)".

وأتم: "إمام عاشور أفضل من جميع لاعبي خط وسط المنتخب، وهو القطعة الأهم في الفريق بعد صلاح، لذلك خسارته ستكون كبيرة"