طارق السعيد: التدوير نقطة إيجابية لصالح منتخب مصر قبل أمم أفريقيا

أكد طارق السعيد نجم الأهلي والزمالك السابق، أن مباراة منتخب مصر أمام سيراليون في تصفيات كأس العالم لم تشهد أداءًا قويًا، مشيرًا إلى أن الحظ يلازم بعض المدربين وهذه هي كرة القدم، مهنئًا اللاعبين والجهاز الفني على الانتصار والوصول للنقطة السادسة رغم سوء الملعب.

وقال السعيد في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "كنت أخشي من أي إصابة أي لاعب كبير من صفوف منتخب مصر، ونجحنا في تقديم مباراة جيدة ولعبنا على قدر المنافس وقام اللاعبون بتوزيع جهدهم على مدار الـ90 دقيقة، وفي المجمل كان الأهم هو الفوز والوصول للنقطة السادسة".

وأضاف: "فيتوريا سوف يستعد في المرحلة المقبلة لأمم إفريقيا، ومشاركة عدد كبير من اللاعبين أمر جيد في مواجهتي جيبوتي وسيراليون، وهي نقطة إيجابية للجهاز الفني".

وواصل: "أصبح لدينا قاعدة مميزة من اللاعبين ويستطيعوا المشاركة في أي مباراة، لكن لدي بعض التحفظات على أداء الخط الخلفي في المباراة، في ظل قدرة المنافس على الوصول لمرمى منتخب مصر، ولولا وجود محمد الشناوي كان من الممكن استقبال أهداف".

وزاد: "فيتوريا سيعمل مع الجهاز الفني على معالجة تلك الأخطاء قبل أمم إفريقيا، المحافظة على نظافة الشباك أمر هام من أجل تحقيق نتائج جيدة في البطولة".

وأتم: "أحمد فتوح أكثر خبرة دوليا، ومحمد حمدي لديه ميول دفاعية ومستوى أفضل مع الخط الخلفي، لكن الأفضل فتوح بشكل عام للعب أساسيا مع منتخب مصر، وفي الجبهة اليمنى عمر كمال عبدالواحد أفضل للمشاركة مع المنتخب هجوميًا، بينما محمد هاني دفاعيًا والأمر متروك للجهاز الفني، وأكرم توفيق لاعب جيد وقادر على اللعب في أكثر من مركز والمنتخب في حاجة لوجوده أيضا".