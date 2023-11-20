معتمد جمال يبحث عن انطلاقة متأخرة لمسيرة "الحظ العثر" بالزمالك

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة مديره الفني معتمد جمال لخوض مواجهة قوية امام ضيفه أبوسليم الليبي في أولى مباريات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتحظى هذه المباراة بأهمية كبيرة للزمالك الذي يضع الكثير من الآمال على إنقاذ موسمه والتتويج بلقبه الثاني في بطولة الكونفدرالية بعد حصد لقب البطولة عام 2019.

كما تمثل المباراة المرتقبة الكثير لمعتمد جمال المدير الفني للزمالك والذي يأمل في مواصل الإنتصارات لتثبيت أقدامه في موقع الرجل الأول بالجهاز الفني للزمالك.

حظ عثر

ويأمل معتمد جمال لكتابة قصة جديدة للنجاح في نادي الزمالك بعيداً عن الحظ العثر الذي ظل يطارده منذ تصعيده للفريق الأول في منتصف التسعينات.

وواجه معتمد جمال عدم توفيق كبير في مسيرته كلاعب، رغم تألقه بشكل لافت مع الفريق الأبيض لحتيل موقعاً اساسياً في تشكيلة الفريق المدجج بالنجوم آنذاك كما حجز موقعاص في منتخب مصر خلال فترة تواجد الهولندي رود كرول.

وتوج معتمد جمال كلاعب مع الزمالك لقب دوري أبطال أفريقيا عام 1996 ولقب كأس السوبر الأفريقي 1997 بجانب لقب كأس مصر.

وأجبرت الإصابة بالرباط الصليبي معتمد جمال على الإعتزال وهو مازال في الـ 25 من عمره لتنتهي رحلة تألقه كلاعب مبكراً.

مسيرة طويلة

بعد إعتزاله تحول معتمد جمال للعمل كمدرب حيث تواجد ضمن الجهاز الفني للزمالك كمساعد للهولني رود كرول عام 2007 ونجح في التتويج بكأس مصر، ثم غستمر في موقعه مع الألماني راينر هولمان الا أن هذه التجربة لم تكتمل وغنتهت شريعاً بسبب النتائج السيئة.

وإنتقل معتمد جمال للعمل في المنتخبات الوطنية حيث بدأ مسيرته كمدرب مساعد في منتخب الشباب عام 2009.

وبدأ معتمد رحلته كمدير فني عبر بوابة منتخب الشباب خلال الفترة من 2014 وحتى 2017، حث نجح في قيادة الفراعنة الصغار للتأهل لأمم افريقيا تحت 20 عاماً الا أنه دع منافسات البطولة مبكراً بعد ذلك لتتم إقالته.

الإنجاز الأبرز

إنضم معتمد جمال للجهاز الفني لمنتخب مصر الأولبي بقيادة شوقي غريب ونجح الثنائي في تحقيق لقب كأس أمم أفريقيا للشباب للمرة الأولى في تاريخ المنتخب.

وقاد شوقي غريب ومعتمد جمال المنتخب نحو التأهل إلى اولمبياد طوكيو ونجحا في التأهل إلى الدور الثاني قبل أن يودع المنتخب منافسات البطولة بعد الخسارة أمام البرازيل.

أكمل معتمد جمال رحلته كمدرب مساعد مع شوقي غريب بعد إنتقال الأخير لتدريب المقاولون العرب في نهاية الموسم قبل الماضي.

وقدم ذئاب الجبل عروضاً مميزة في الموسم الماضي قبل أن يرحل معتمد بشكل مفاجئ هذا الموسم ويتولى مهمة تدريب الزمالك بشكل طارئ وينجح في التأهل لنهائي كأس مصر بعد مباراة دراماتيكية أمام بيراميدز.

إنطلاقة متأخرة

ويسعى معتمد جمال خلال الفترة المقبلة لتحقيق نتائج مميزة تثبت أقدامه داخل الزمالك خاصة مع البداية الجيدة بعبور بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.

ورغم علمه بوجود مفاوضات مع مدير في أجنبي على أن يتواجد معه كمدرب عام في الجهاز الفني المقبل الا أن التصريحات الاخير بإستمراره كمدير فني وعدم التعجل في ملف التعاقد مع المدرب الأجنبي قد تزيد من فرصه في إصبات وجوده وربما إقناع إدارة النادي بمنحه الفرصة بشكل كامل والعدول عن قرار الإستعانة بمدير فني أجنبي.

وتعد تجربة الزمالك هذه المرة هي الفرصة احقيقية والأبرز ليضع معتمد جمال حداً لحظه العثر الذي لازمه منذ كان لاعباً بوضع إسمه على خارطة المدربين المميزين في الكرة المصرية خلال السنوات الماضية.

موعد مباراة الزمالك وأكاديمية سوار

من جانبه نجح مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب في نقل مباراة سوار الغيني المقرر لها يوم 3 ديسمبر المقبل في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لتقام باستاد السلام في السابعة مساءً، بدلا من إقامتها في مدينة بواكي بكوت ديفوار.

تأتي هذه الخطوة من قبل مجلس إدارة نادي الزمالك لتوفير كافة سبل الراحة أمام الفريق الأول لكرة القدم، خاصة وأن إقامة المباراة في كوت ديفوار كان سيكبد البعثة رحلة سفر شاقة إلى مدينة بواكي التي اختارها فريق سوار لاستضافة المباراة من قبل.

وفي نفس الوقت حرص مجلس إدارة النادي على توفير الوقت أمام اللاعبين للاستعداد بصورة جيدة لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها يوم 7 ديسمبر المقبل في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.