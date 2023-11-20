صربيا تتأهل لكأس أوروبا بعد سنوات عجاف

تأهلت صربيا لنهائيات كأس أوروبا 2024 المقررة في ألمانيا للمرة الأولى في تاريخها رغم تعادلها مع ضيفتها بلغاريا 2-2، ضمن منافسات المجموعة السابعة.

واحتلت صربيا المركز الثاني 14 نقطة لترافق المجر متصدرة المجموعة، والتي كانت ضمنت تأهلها سابقا قبل أن تختتم التصفيات بالفوز على ضيفتها مونتينيجرو 3-1 ورفعت رصيدها إلى 18 نقطة ، واستمر رصيد المنتخب الخاسر عند 11 نقطة.

كانت صربيا فشلت في التأهل إلى النسخ الأربع الأخيرة من البطولة القارية، وشاركت عامي 2000 و2004 بمسمى صربيا ومونتينيجرو قبل أن تنفصل عنها الأخيرة بعد ذلك.

ينضم المنتخب الصربي إلى كتيبة المتأهلين بعد بلجيكا وفرنسا والبرتغال وإسبانيا وإسكتلندا وتركيا والنمسا وإنجلترا والمجر وسلوفاكيا وألبانيا والدنمارك ورومانيا وسويسرا وهولندا، بالإضافة إلى ألمانيا الدولة المضيفة.