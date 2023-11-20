رضا عبد العال: أداء المنتخب أمام سيراليون غير مقنع

علَقَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق على مباراة المنتخب الوطني الأول أمام نظيره السيراليوني مساء أمس ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والتي انتهت بفوز الفراعنة بثنائية على ملعب صامويل كانيون دو، في ليبيريا.

وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، على فضائية "TeN":

"آداء المنتخب أمام سيراليون لم يكن مقنعاً، رغم تواضع مستوى المنافس، فالمنتخب الوطني بدون منافس في المجموعة الأولى، ونظام التصفيات أصبح أكثر سهولة".

وأضاف: "المنتخب قدم آداء جيد أمام جيبوتي، وفاز بنصف دستة أهداف، لذلك كنت أتوقع الفوز بأكبر عدد من الأهداف اليوم، خاصًة بعد طرد لاعب وسط سيراليون في الشوط الأول".

وأكمل: " كنت أتمنى إراحة محمد صلاح أمام سيراليون، ومنح الفرصة لمصطفى فتحي، طالما أن هناك تدوير بين اللاعبين، فهو لاعب صاحب إمكانيات خاصة ويقدم مباريات مميزة مع بيراميدز، وقاد المنتخب للفوز على إثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا وصنع الفارق للفراعنة ".

وأتم: " محمود حمادة وعلي جبر ثغرة كبيرة في تشكيلة المنتخب الوطني، وليس لهما دور حقيقي، وتعجبت من مشاركتهما أمام سيراليون، فالأخير يتواجد مع الفراعنة منذ ولاية الأرجنتيني هيكتور كوبر، ولم يقدم المنتظر".