صور .. مؤتمر حاشد لدعم الانتخابات الرئاسية بمدينة كلاجنفورد النمساوية

في جو صُبِغَ بالروح الوطنية الخالصة أقام أبناء الجالية المصرية في مدينة كلاجنفورد النمساوية مؤتمرا حاشدا لدعم الوطن في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، إن هناك العديد من الزملاء من مدن النمسا المختلفة حرصوا على تلبية الدعوة التي قدمها إليهم منظمو هذه الاحتفالية في حب مصر ودعما للوطن والانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف بهجت العبيدي الذي قام بتقديم المؤتمر بعدما أشار إلى عبقرية التجربة السيساوية أن المحاضرين في الندوة كل من اللواء أركان حرب أحمد إبراهيم العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي والدكتور محمد يحيى غيدة أمين عام مؤسسة القادة بجمهورية مصر العربية قدما شرحا رائعا للإنجازتت التي تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الولايتين السابقتين.



وأكد اللواء أركان حرب أحمد إبراهيم العوضي على أن هناك واجب على كل مصري شريف وهو التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك عرفانا بجميل الوطن الغالي.

كما وتناول الأوضاع في المنطقة مؤكدا أن مصر لا يمكن أن ترضخ لأي مخطط يريد أن يفرض عليها شيئا، فمصر دولة كبيرة لابد أن يكون قائدها محنك قادر على إدارة كافة الملفات بمهارة فائقة وحكمة هائلة.

أما الدكتور محمد يحيى غيدة أمين عام مؤسسة القادة المتحدث الثاني في المؤتمر فلقد أثار مشاعر كل الحضور بما استعرضه من خصال وإنجازات الرئيس السيسي، وطالب الجميع بضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية المقبلة خاصة النساء اللائي عبرن عن حبهن الهائل للوطن، واعدين باصطحاب الأبناء لتكون أيام التصويت الثلاثة بمثابة عرس يظهر فيه المصريين حبهم وعشقهم للوطن.

ومن جانبه توجه محمد هلال منسق حملة مواطن لدعم مصر في مدينة كلاجنفورد النمساوية التي نظمت هذا المؤتمر أننا فخورون بأبناء الجالية المصرية في المدينة لحرصهم على المشاركة في هذا المؤتمر وننتظر منهم إظهار هذا العشق لمصر وذلك بالمشاركة في العملية الانتخابية والتصويت، وهو ما سيظهر للعالم مدى التفاف أبناء الجالية المصرية في الخارج حول وطنهم الغالي.



وقال يحيى عبد العال مسؤول حملة مواطن لدعم مصر في كلاجنفورد أن أبناء مصر في النمسا يقفون صفا واحدا خلف القيادة السياسية بمصر ودعم اي قرار سياسي مهم للبلد.



أما يوسف فاصل نائب المنسق العام لحملة مواطن لدعم مصر في كلاجنفورد أن المصريين في المدينة يثبتون يوما بعد يوم التصاقهم بالوطن مصر وانتمائهم للوطن الأم ودعمهم منقطع النظير لوطنهم الأم.



وهذا ولقد حرص على المشاركة في هذا المهرجان، الدكتور خالد حسين رئيس النادي المصري بفيينا والمهندس حسام بازينة منسق حملة مواطن لدعم مصر بالنمسا وكل من جلال شحاتة أحمد نصار ومحمد إبراهيم ورؤوف خليل وحسن نصار منسقي حملة مواطن في كل من فيينا وليوبن ومقاطعة شتايرمارك النمساوية.

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