عاجل
التموين تكشف سبب ارتفاع أسعار السكر قي الأسواق (فيديو) الاحتلال الإسرائيلي: التحقيقات تشير لوجود رهائن في مستشفى الشفاء
الأحد 19 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

صور .. مؤتمر حاشد لدعم الانتخابات الرئاسية بمدينة كلاجنفورد النمساوية

مؤتمر المصريين بالنمسا
مؤتمر المصريين بالنمسا

 

في جو صُبِغَ بالروح الوطنية الخالصة أقام أبناء الجالية المصرية في مدينة كلاجنفورد النمساوية مؤتمرا حاشدا  لدعم الوطن في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، إن هناك العديد من الزملاء من مدن النمسا المختلفة حرصوا على تلبية الدعوة التي قدمها إليهم منظمو هذه الاحتفالية في حب مصر ودعما للوطن والانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف بهجت العبيدي الذي قام بتقديم المؤتمر بعدما أشار إلى عبقرية التجربة السيساوية أن المحاضرين في الندوة كل من اللواء أركان حرب أحمد إبراهيم العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي والدكتور محمد يحيى غيدة أمين عام مؤسسة القادة بجمهورية مصر العربية قدما شرحا رائعا للإنجازتت التي تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الولايتين السابقتين.


وأكد اللواء أركان حرب أحمد إبراهيم العوضي على أن هناك واجب على كل مصري شريف وهو التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك عرفانا بجميل الوطن الغالي. 

 

كما وتناول الأوضاع في المنطقة مؤكدا أن مصر لا يمكن أن ترضخ لأي مخطط يريد أن يفرض عليها شيئا، فمصر دولة كبيرة لابد أن يكون قائدها محنك قادر على إدارة كافة الملفات بمهارة فائقة وحكمة هائلة.

 

أما الدكتور محمد يحيى غيدة أمين عام مؤسسة القادة المتحدث الثاني في المؤتمر فلقد أثار مشاعر كل الحضور بما استعرضه من خصال وإنجازات الرئيس السيسي، وطالب الجميع بضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية المقبلة خاصة النساء اللائي عبرن عن حبهن الهائل للوطن، واعدين باصطحاب الأبناء لتكون أيام التصويت الثلاثة بمثابة عرس يظهر فيه المصريين حبهم  وعشقهم للوطن.

ومن جانبه توجه محمد هلال منسق حملة مواطن لدعم مصر في مدينة كلاجنفورد النمساوية التي نظمت هذا المؤتمر أننا فخورون بأبناء الجالية المصرية في المدينة لحرصهم على المشاركة في هذا المؤتمر وننتظر منهم إظهار هذا العشق لمصر وذلك بالمشاركة في العملية الانتخابية والتصويت، وهو ما سيظهر للعالم مدى التفاف أبناء الجالية المصرية في الخارج حول وطنهم الغالي. 


وقال يحيى عبد العال مسؤول حملة مواطن لدعم مصر في كلاجنفورد أن أبناء مصر في النمسا يقفون صفا واحدا خلف القيادة السياسية بمصر ودعم اي قرار سياسي مهم للبلد. 


أما يوسف فاصل نائب المنسق العام لحملة مواطن لدعم مصر في كلاجنفورد أن المصريين في المدينة يثبتون يوما بعد يوم التصاقهم بالوطن مصر وانتمائهم للوطن الأم ودعمهم منقطع النظير لوطنهم الأم. 


وهذا ولقد حرص على المشاركة في هذا المهرجان، الدكتور خالد حسين رئيس النادي المصري بفيينا والمهندس حسام بازينة منسق حملة مواطن لدعم مصر بالنمسا وكل من جلال شحاتة أحمد نصار ومحمد إبراهيم ورؤوف خليل وحسن نصار منسقي حملة مواطن في كل من فيينا وليوبن ومقاطعة شتايرمارك النمساوية.

 

received_1069136494087891
received_1069136494087891
received_1262400957761758
received_1262400957761758
received_726439839532525
received_726439839532525
received_1505985899943962
received_1505985899943962
received_1067336947605387
received_1067336947605387
received_1386904545565814
received_1386904545565814
received_675474614651775
received_675474614651775
received_1300455243954934
received_1300455243954934
received_316339484666682
received_316339484666682
received_830862372061784
received_830862372061784

مواد متعلقة

تحويل أموال الجالية المصرية بالسعودية بدون أية مصاريف أو رسوم

وزيرة الهجرة من السعودية: مصر شهدت الكثير من التعديلات التشريعية لتهيئة المناخ للاستثمار

أبوالعيش: الاستعدادات في السعودية على قدم وساق لحث المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

أيمن العيسوي يهنئ السيسي بعيد ميلاده..“ حقق إنجازات غير مسبوقة على مر التاريخ”

ملف الاستثمار في مصر يتصدر اهتمامات المصريين في السعودية

حملة مواطن بالنمسا تشارك في مؤتمر لدعم الانتخابات الرئاسية المقبلة

حملة مواطن تقيم مؤتمرًا لدعم الانتخابات الرئاسية بجلاجنفورد النمساوية غداً

رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا ينادي بوقف اطلاق النار على غزة
الجريدة الورقية