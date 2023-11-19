إكرامي يدرس الرحيل عن بيراميدز في يناير

يدرس شريف إكرامي الحارس المخضرم لفريق بيراميدز فكرة الرحيل عن صفوف فريقه خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة بعد إبتعاده بشكل كبير عن المشاركة كأساسي في المباريات.

وتلقى شريف إكرامي عرضاً مغرياً من نادي فاركو الذي يبحث عن تدعيم صفوفه بالعديد من الصفقات القوية خلال يناير المقبل.

ويدرس مسؤولو نادي بيراميدز كيفية تعويض حال إصراره على الرحيل من خلال وضع عدة أسماء لتعويضه خلال الفترة المقبلة.

وكان بيراميدز قد دخل في مفاوضات جادة لضم محمد صبحي حارس مرمى الزمالك مع نهاية الموسم الحالي.

وقرر الزمالك في وقت سابق إيقاف محمد صبحي وعرضه للبيع غثر خروج من معسكر الفريق قبل مباراة زد في الدوري رفقة الثنائي أحمد فتوح ومصطفى الزناري.