OpenAI تفكر في إعادة الرئيس المخلوع سام ألتمان

بعد إقالته المفاجئة يوم الجمعة، قد لا يكون الرئيس التنفيذي السابق لشركة OpenAI Sam Altman عاطلاً عن العمل كما كنا نعتقد في البداية، وفقًا لتقرير صادر عن The Verge يوم السبت. وبحسب ما ورد، تقول مصادر قريبة من ألتمان إن مجلس الإدارة نفسه، في انعكاس مذهل، "وافق من حيث المبدأ" على الاستقالة أثناء إعادته إلى منصبه السابق. ومع ذلك، فقد ورد أن مجلس الإدارة غاب منذ ذلك الحين عن الموعد النهائي في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت المحيط الهادئ فيما يتعلق بالقرار.

بعد وقت قصير من إقالة ألتمان بعد ظهر يوم الجمعة، قدم العديد من كبار الموظفين، بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة والرئيس السابق جريج بروكمان، ومدير الأبحاث جاكوب باتشوكي، ورئيس الاستعداد ألكسندر مادري، والباحث الكبير سيمون سيدور، استقالاتهم احتجاجًا. وكان من المفترض أن يستقيل موظفو OpenAI الإضافيون تضامنًا في ذلك الاجتماع أيضًا. يقال إنهم على استعداد لمتابعة Altman، على غرار Jerry Maguire، إلى مشروع ناشئ جديد في مجال الذكاء الاصطناعي، إذا قرر إطلاق واحد.

وزعمت مذكرة داخلية تم تداولها بعد إقالة ألتمان أن إنهاء خدمته لم يكن مرتبطًا بـ "مخالفات أو أي شيء يتعلق بممارساتنا المالية أو التجارية أو المتعلقة بالسلامة أو الأمن/الخصوصية"، وفقًا لتقرير أكسيوس.

تعد Microsoft مستثمرًا رئيسيًا في مشروع OpenAI، حيث ضخت 10 مليارات دولار أخرى في خزائن المشروع في يناير الماضي كجزء من شراكة طويلة الأمد بين الشركتين. وإجمالاً، فقد استثمرت حوالي 13 مليار دولار في OpenAI. وقالت مايكروسوفت في بيان إنها تحافظ على "الثقة المطلقة" في الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة OpenAI ميرا موراتي و"تظل واثقة" في الشراكة بشكل عام.

على الرغم من هذه التأكيدات، لم يُمنح الموظفون العاديون سوى القليل من الإشعار قبل الإعلان الرسمي عن الإطاحة بألتمان (تلقى ألتمان نفسه أقل من ذلك - حسبما ورد، من 5 إلى 10 دقائق فقط). ظل ألتمان، في الأيام التي سبقت إنهاء عمله، مؤيدًا نشطًا وموظفًا للشركة، حيث ظهر في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ قبل أقل من يوم من إقالته.

وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، لا يضمن ألتمان ولا بروكمان العودة إلى السلطة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أصول الشركة غير الربحية، والتي تمنع المستثمرين من توجيه القرارات على مستوى الشركة. وبدلاً من ذلك، يتركون هذه الاختيارات لأعضاء مجلس الإدارة نفسه. كان كل من ألتمان وبروكمان عضوين في مجلس إدارة OpenAI. ومع ذلك، مع مغادرتهم، لم يبق سوى الباحث الرئيسي إيليا سوتسكيفر؛ الرئيس التنفيذي لشركة Quora آدم دانجيلو؛ ومديرة الإستراتيجية في مركز جورج تاون للأمن والتكنولوجيا الناشئة هيلين تونر؛ وعالمة الكمبيوتر تاشا ماكولي تظل أعضاء – على الأقل خلال عطلة نهاية الأسبوع.

كتب كبير مسؤولي الإستراتيجية جيسون كوون إلى موظفي الشركة في مذكرة يوم السبت، وفقًا للمعلومات: “ما زلنا نعمل على التوصل إلى حل ونظل متفائلين”. "نعني بالقرار إعادة سام وجريج وجاكوب [باتشوكي] وسزيمون [سيدور] وألكسندر [مادري] وغيرهم من الزملاء (آسف إذا فاتني!) والبقاء في المكان الذي يتواجد فيه الأشخاص الذين يرغبون في العمل في أبحاث الذكاء الاصطناعي العام. والسلامة والمنتجات والسياسة يمكنها أن تبذل قصارى جهدها.