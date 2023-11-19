قريطم: قانون التصالح في مخالفات البناء من أهم تشريعات البرلمان

وجه النائب علاء حمدي قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أولى الاهتمام بالكثير من القضايا منذ توليه حكم البلاد وعلى رأسها ملف التصالح في مخالفات البناء، موضحًا أن هذا الملف من الملفات المهمة التي تشغل بال المصريين حيث هناك أكثر من ٢ مليون و٨٠٠ قضية يطالبون بالتصالح في مخالفات البناء.

مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء:

وأضاف قريطم خلال الجلسة العامة اليوم الأحد أثناء مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء، كان لابد علينا كبرلمان وحكومة حل هذه المشكلة لأن المواطنيين في الدوائر يطالبوننا كنواب لهم بالانتهاء من قانون التصالح في مخالفات البناء وأيضًا فيما يتعلق بحل مشكلة الأحوزة العمرانية.

وشدد قريطم أن هذا القانون احتاج الكثير من الوقت حتي يظهر بهذا الشكل من أجل خدمة المواطن ودورنا كنواب نرسل هذه الرسائل للمسؤولين والقيادة السياسية التي وضعت في أجندة أولوياتها هذا القانون من أجل المواطنين، مشيرًا إلى أن الرئيس يطبطب على الشعب من خلال كافة الإجراءات والقوانين التي يحتاجها المواطن المصري.

وطالب قريطم من الحكومة العمل بمرونة في تيسير هذا القانون كي نصل لمتطلبات المواطنين لأن المواطن كل ما يشغله إجراءات مرنة لحل مشاكله، مشددًا على ضرورة التنفيذ حتى نصل للمواطن بالريف المصري فهم لا يدركون معنى القوانين بل التطبيق العملي لها.