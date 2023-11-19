«فيصل الإسلامى» ضمن أكبر 500 شركة عربية لعام 2023

جاء بنك فيصل الإسلامى المصرى ضمن أكبر 500 شركة عربية لعام 2023م وذلك وفقًا لتصنيف مجلة «فورتشن العربية» واستند التصنيف إلى مؤشر رئيسى وهو إجمالى الايرادات المحققة خلال عام 2022م متضمنًا بعض المؤشرات الأخرى كصافى الأرباح وإجمالى الأصول وكذا القيمة السوقية للشركة وعدد الموظفين.

وقد بلغت جملة إيرادات مصرفنا 794.2 مليون دولار فى عام 2022م بارتفاع قدره 9.4% عن عام 2021م وجاء حجم أصول البنك بنحو 8.041 مليار دولار وصافى الربح بنحو 250.8 مليون دولار فيما بلغت القيمة السوقية 586 مليون دولار، ووصل عدد الموظفين إلى 1700 موظف.

أكد عبدالحميد أبوموسى، محافظ بنك فيصل الإسلامى، أن التواجد ضمن هذه القائمة يؤكد نجاح الخطط التى وضعها البنك للتعامل مع التطورات الاقتصادية غير المواتية على المستويين المحلى والعالمى.

فضلًاً عن التفانى والالتزام والعمل الدؤوب لكافة العاملين بمختلف وحدات البنك، هذا إلى جانب الالتزام التام بمبدأ العميل أولًا من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء ولاسيما الخدمات والمنتجات الرقمية التى تلبى احتياجات شريحة عريضة من عملاء مصرفنا.

ومن الجدير بالذكر أن قائمة «فورتشن 500 العربية» تعد أول إصدار من قائمة «فورتشن 500» التى تصدرها مجلة فورتشن العالمية فى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1955م.

ووفقًا لقائمة هذا العام توزعت أكبر 500 شركة عربية على 22 دولة عربية بإجمالى إيرادات بلغت نحو 1.6 تريليون دولار أمريكى وصافى أرباح بنحو 343 مليار دولار، وقد تصدرت السعودية القائمة بعدد شركات بلغ 153 شركة تمثل 30٪ من شركات القائمة، تلتها الإمارات بنسبة 17٪ من شركات القائمة، ثم مصر والكويت وقطر ويتم تحديد قائمة الشركات من قبل فريق يضم أهم الباحثين والمفكرين فى كبرى المؤسسات العالمية تأسيسًا على عدد من المعايير كإجمالى الإيرادات وصافى الربح وإجمالى الأصول إلى جانب عدد الموظفين، مع مطابقة هذه البيانات مع مثيلتها المتاحة بمؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية.