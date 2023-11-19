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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

جهاز المنتخب الأوليمبي يؤكد استقرار حالة حسام عبد المجيد

حسام عبدالمجيد
حسام عبدالمجيد

أكد الجهاز الطبي للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم استقرار حالة حسام عبد المجيد بعد إصابته فى تدريبات اليوم بإحدى الكرات المشتركة،  وقام محمود حرب المدير الادارى رفقة د.طارق سليمان طبيب المنتخب ود.صلاح عاشور أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي وعدد من اللاعبين بالاطمئنان على اللاعب وأسفرت الفحوصات الطبية عن حاجة اللاعب لعمل تعديل بسيط لرد عظمة الحاجز الانفي .

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هذا وقد طمأن الجهاز الطبي للمنتخب نظيره بالزمالك على استقرار حالة حسام عبد المجيد فى اتصال هاتفي جمع د.طارق سليمان طبيب المنتخب مع د.محمد أسامة طيب الزمالك .

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