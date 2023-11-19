الزراعى المصرى يطلق مبادرته الوطنية « إيد بإيد.. لمستقبل الوطن»

انطلقت من محافظة الدقهلية فعاليات المبادرة الوطنية «إيد بأيد.. لمستقبل الوطن» التى يطلقها البنك الزراعى المصرى فى كافة محافظات الجمهورية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، ومساندة جهود الدولة لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير وتنمية الريف، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بضرورة تضافر كافة الجهود لتحسين جودة حياة المواطنين لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للأسر الأولى بالرعاية لتحسين مستوى معيشتهم لمواجهة متطلبات المعيشة.

ونظم البنك مؤتمرًا جماهيريًا فى قصر ثقافة المنصورة بمحافظة الدقهلية بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وعلاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، والنائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب.

وشهد المؤتمر الاعلان عن المساهمات العينية التى يقدمها البنك ويستفيد منها آلاف الأسر الأولى بالرعاية بمراكز وقرى الدقهلية، بالتنسيق والتعاون بين البنك الزراعى المصرى والأجهزة التنفيذية والشعبية بمحافظة الدقهلية.

حضر المؤتمر سامى عبدالصادق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى، وعبدالحميد الشابورى، رئيس منطقة شرق الدلتا، وعدد من قيادات البنك، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية.

وخلال كلمته التى ألقاها فى المؤتمر، أكد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، أن مبادرة ( إيد بإيد.. لمستقبل الوطن) هى مبادرة وطنية يطلقها البنك الزراعى المصرى بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والشعبية بالمحافظات، من منطلق دوره الوطنى لدعم ومساندة جهود الدولة لتحقيق التنمية الريفية وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والتى تمثل إنجازاً عظيماً يضاف لجملة الإنجازات غير المسبوقة التى حققها فخامته بالرغم من التحديات الراهنة.

وأضاف: نستهدف من خلال تلك المبادرة تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأكثر احتياجا فى كافة محافظات الجمهورية، لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من الأسر وتوفير حياة كريمة لهم.

وأشار فاروق إلى أن البنك الزراعى المصرى إلى جانب دوره فى تمويل القطاع الزراعى وتحقيق التنمية الزراعية، يعمل أيضاً لتحقيق التنمية الريفية من خلال تمويل الأنشطة الإنتاجية الصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص العمل للشباب وتمكين المرأة الريفية لتحسين مستوى معيشتهم.