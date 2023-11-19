تعديل المرحلة لمدرسة «عبدالفتاح السيسى»

حصلنا على موافقة وزير التربية والتعليم على تعديل مرحلة مدرسة «عبدالفتاح السيسى المتميزة للغات» بقرية برق العز - إدارة غرب المنصورة التعليمية بالدقهلية - إلي مدرسة «عبدالفتاح السيسى الرسمية للغات» «رسمية وليس متميزة» وذلك حتي يتسنى عمل توسعة لاستيعاب الكثافة المرتفعة، ولتصل المدرسة إلى 28 فصلا بدلاً من 14 فصلاً.

ونظرًا لأنها المدرسة الوحيدة لهذا النوع من التعليم، وعليها اقبال كثيف وأصبحت الآن غير مستعدة للعام الدراسى 2024/2025.

نناشد د. رضا حجازى وزير التربية والتعليم المساعدة الفورية فى طرح هذه العملية وسرعة تنفيذ البناء لهذه المدرسة.

عنهم أولياء الأمور

أحمد بهاءالدين أحمد

المنصورة برق العز