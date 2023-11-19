أحكام واجبة النفاذ

صدر لصالحى الحكم رقم 2055 لسنة 2023 جنح سرس الليان منوفية، كما صدر لصالحى أيضًا الحكم رقم 1740 لسنة 2023 جنح سرس الليان منوفية، كما صدر لصالحي أيضاً الحكم رقم 1740 لسنة 2023 جنح سرس الليان منوفية والحكم في القضية رقم 2211 لسنة 2023 ضد نفس المتهم جنح سرس الليان والحكم رقم 2212 لسنة 2023 جنح سرس الليان منوفية، ورغم صدور هذه الأحكام إلا أن المتهم مازال حراً طليقاً رغم علم مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن المنوفية بمحل اقامته وأخشي أن يسقط حقي.. لذلك أناشد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية مساعدتي في تنفيذ هذه الأحكام.

مصطفي محمود أحمد

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