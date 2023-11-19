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قصف إسرائيلي على جنوب لبنان يتسبب في انقطاع الاتصالات
الأحد 19 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أحكام واجبة النفاذ

بوابة الوفد الإلكترونية

 

صدر لصالحى الحكم رقم 2055 لسنة 2023 جنح سرس الليان منوفية، كما صدر لصالحى أيضًا الحكم رقم 1740 لسنة 2023 جنح  سرس الليان منوفية، كما صدر لصالحي أيضاً الحكم رقم 1740 لسنة 2023 جنح سرس الليان منوفية والحكم في القضية  رقم 2211 لسنة 2023 ضد نفس المتهم جنح سرس الليان والحكم رقم 2212 لسنة 2023 جنح سرس الليان منوفية، ورغم صدور هذه الأحكام إلا أن المتهم مازال حراً طليقاً رغم علم مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن المنوفية بمحل اقامته وأخشي أن يسقط حقي.. لذلك أناشد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية مساعدتي في تنفيذ هذه الأحكام.

مصطفي محمود أحمد

ت: 01095029966

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