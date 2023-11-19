حماس تعلن القضاء على جنود إسرائيليين وتدمير 31 آلية عسكرية

أعلنت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، اليوم الأحد، مقتل جنود إسرائيليين، وتدمير 31 آلية في محاور الاشتباك، فيما تتواصل الحرب بين الجيش الإسرائيلية والمقاومة الفلسطينية لليوم الـ44 على التوالي.

وقالت القسام في بيان:«قتلنا جنوداً من مسافة صفر ودمرنا 31 آلية في محاور الاشتباك اليوم».

كما أكدت الكتائب سقوط قتلى وإصابات في هجوم على ناقلتي جند ودبابة وقوة راجلة صهيونية إسرائيلية كانت متحصنة بمدرسة قرب مستشفى الرنتيسي.

ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، بعد قيام المقاومة الفلسطينية بتنفيذ عملية طوفان الأقصى، بمنطقة غلاف غزة.

وأعلن مكتب الإعلام الحكومي بغزة ارتفاع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 13 ألف شهيد، بينهم أكثر من 5500 طفل، و3500 سيدة، وبلغ عدد شهداء الكوادر الطبية 201 طبيب وممرض ومسعف، كما استشهد 22 من رجال الدفاع المدني، واستشهد كذلك 60 صحفيا.

وزاد إجمالي عدد الإصابات عن 30 ألف حالة، أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء.

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