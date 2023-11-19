مشاجرة وطعن بالسلاح.. وفاة طالب على يد صديقه

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة وفاة طالب على يد صديقه، طعنا بسلاح أبيض أثناء شجار نشب بينهما في الشرقية.



لقى طالب بالصف الثالث الثانوي مصرعه، على يد صديقه، طعنا بسلاح أبيض عبارة عن "مطواة" إثر نشوب مشاجرة بينهما بإحدى قرى مركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية.



البداية بتلقي الجهات الأمنية بالشرقية، إشارة من مستشفى ديرب نجم المركزي، بوصول "ف.

الـ. م" 18 عاما، طالب بالصف الثالث الثانوي، جثة هامدة، متأثرا بإصابته بطعنة نافذة بالصدر، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

توصلت التحريات الأولية، إلى حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه وصديقه "محمد. و. ز" 21 عاما، طالب، إثر نشوب مشاجرة بسبب وصلة هزار مع بعضهما البعض في أحد شوارع القرية، تطورت إلى قيام المتهم بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض عبارة عن " مطواة"، فأراده قتيلًا.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت انتداب أحد الأطباء الشرعيين لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فيها.



وفي واقعة آخرى أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بإدارة ورشة غير مرخصة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بمركز شرطة أبوتيج ٤أيام على ذمة التحقيقات.



تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة قيام عاطل بإدارة ورشة غير مرخصة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية داخل شقة مستأجرة.



وكانت قد أكدت المعلومات والتحريات التي أجرها ضباط مديرية أمن أسيوط من قيام عاطل يمتلك معلومات جنائية بإدارة ورشة غير مرخصة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية داخل شقة مستأجرة في مركز شرطة أبوتيج.

بعد تنظيم إجراءات الضبط القانونية اللازمة، تم الإمساك به أثناء تواجده في الشقة المستأجرة وتم ضبط بحوزته 4 بنادق آلية و2 بندقية خرطوش و3 طبنجات و15 فردًا محليًا، بالإضافة إلى عدد من الطلقات النارية وقطع أسلحة مختلفة وأدوات تستخدم في عملية تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية.

عندما تم مواجهته، اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بهدف التجارة غير المشروعة في الأسلحة النارية، بالإضافة إلى إدارة ورشة لتصنيعها وإصلاحها. تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهته للتصدي لهذه الأنشطة الغير قانونية ومحاسبته على أفعاله.

يعد القبض على الأشخاص الذين يشاركون في إنتاج وتجارة الأسلحة النارية غير المرخصة أمرًا بالغ الأهمية لدور الشرطة في الحفاظ على أمن المجتمع ومكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز سلامة الأفراد.

