محافظ القليوبية يتفقد الشوارع لمتابعة عمليات كسح مياه الأمطار

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة مسائيه اليوم الاحد ، وذلك للتأكد من أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار، التي وقعت اليوم تزامنا مع حالة عدم الاستقرار فى الاحوال الجوية التي تمر بها المحافظة، حيث تم المرور على حي غرب شبرا الخيمة وطوخ وبنها

وخلال الجولة اطمئن المحافظ، على عمليه شفط تراكمات الأمطار من الطرق العامة ، وعلى امتداد الطريق الزراعي وعلى أنفاق المحافظة حيث تفقد المحافظ (نفق الشهيد عبد الله الجندى وشعراوي ونفق الحدادين ومزلقان زكي بمركز ومدينة طوخ وقرية كفر أبو جمعة بقليوب ومنطقة الفرنواني بحي غرب شبرا الخيمة)، موجها بتكثيف أعمال شفط المياه بالطرق الرئيسية ومواصلة العمل على مدار 24 ساعة

وجدير بالذكر بأنه تم الدفع ب 75 معدة من شركة مياه الشرب بالإضافة إلى عربات الكسح التابعة للوحدات المحلية موزعة على كافة أنحاء المحافظة، وكان محافظ القليوبية قد أصدر تعليماته لرؤساء المدن والمراكز والأحياء برفع حالة الاستعداد القصوى، من بداية الموجة مع ضرورة توخي الحذر لمواجهة موجة الأمطار، وتوفير المعدات والعربات لمجابهة الأمطار، وذلك من خلال التنسيق بين جميع الجهات المعنية من مديرية الري وشركة مياه الشرب بالقليوبية وشركة مياه القاهرة الكبرى بالمحافظة، والتأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار، والتدخل الفوري في حالة حدوث أي مشكلة.

جاءت الجولة بحضور اللواء محمد الصحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة وحمادة وهدان نائب رئيس مدينة طوخ وياسر ابراهيم نائب رئيس مدينة بنها والمهندس سامح هاشم مدير فرع مياه الشرب والصرف الصحي بحي غرب شبرا ألخيمه والمهندس محمود عطية نائب مدير فرع مياه شرب والصرف الصحي بطوخ وعدد من القيادات بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية