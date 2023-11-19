الهند تقدم الشحنة الثانية من المساعدات الإنسانية لشعب فلسطين

قامت طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية من طراز C-17 بتسليم الشحنة الثانية من الطائرات الهندية مساعدات إنسانية تحمل 32 طنا من المساعدات لشعب فلسطين.

ووصلت المواد الإغاثية إلى مطار العريش، وتم تسليمها إلى الهلال الأحمر المصري لنقله إلى فلسطين.

قدمت الهند 70 طنا من المساعدات لشعب فلسطين منذ عام 2008 ، بما في ذلك الشحنة الأولى من المساعدات الإنسانية التي

تم تسليمها في العريش يوم 22 أكتوبر.

وتتكون الشحنة الأولى من 38 طناً منها 6.5 طن مساعدات طبية و32 طناً من مواد الإغاثة في حالات الكوارث.

وتشمل المواد الأدوية الأساسية المنقذة للحياة، والمواد الجراحية، والخيام، أكياس النوم، القماش المشمع، المرافق الصحية، أقراص تنقية المياه بين العناصر الضرورية الأخرى