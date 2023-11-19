سقوط نصاب يستولى على أموال المواطنين .. لهذا السبب

اعترف عاطل تم إلقاء القبض عليه بممارسته نشاط إجرامي تخصص نشاطه في النصب والاحتيال علي المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على تسهيل إجراءات قبول ذويهم المتقدمين للإلتحاق بإحدى الكليات العسكرية علي غير الحقيقة،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

تفاصيل الواقعة أكدتها معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال زعمه بتسهيل إجراءات قبول ذويهم المتقدمين للإلتحاق بإحدى الكليات العسكرية وذلك من خلال حساب إلكترونى بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وآخر بتطبيق "واتس آب".

بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد المذكور وتبين أنه (وسيط عقارى- مقيم بمحافظة الجيزة)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (الهاتف المحمول المستخدم فى إرتكاب تلك الوقائع)، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

