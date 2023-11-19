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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل إسبانيا أمام جورجيا بتصفيات يورو 2024 .. ثلاثي ناري في الهجوم

منتخب إسبانيا
منتخب إسبانيا

أعلن لويس دي لافوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا الاول لكورة القدم  عن التشكيل لرسمي الذي سيخوض به مباراته أمام جورجيا والمقرر لها مساء اليوم الأحد على ملعب ويفو خوسيه زوريلا ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة لمباريات المجموعة الأولى فى تصفيات أمم أوروبا يورو 2024.

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يبدأ منتخب إسبانيا المباراة بتشكيل مكون من ..

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: جايا- إينيجو مارتينيز - لي نورماندو- داني كارفخال.

خط الوسط: فابيان رويز- رودري - جافي.

خط الهجوم: ويليامز - موراتا - فيران توريس.

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