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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رونالدو يقود هجوم البرتغال أمام ايسلندا بتصفيات اليورو 2024

رونالدو
رونالدو

كشف روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال  تشكيل البحارة لمباراة ايسلندا والتي ستجمع على ملعب خوسيه ألفالادي اليوم الأحد، في الجولة العاشرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لـ يورو 2024.
 

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رونالدو يقود هجوم البرتغال أمام ايسلندا بتصفيات اليورو 2024

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رونالدو يقود تشكيل البرتغال المتوقع لمواجهة أيسلندا اليوم

تشكيل منتخب البرتغال لمباراة لـ إيسلندا:


حراسة المرمى: كوستا.
خط الدفاع: ماريو- دياز- ايناسيو- جواو كانسيلو.
خط الوسط: أوتافيو-جواو بالينها- برونو فيرنانديز.
خط الهجوم: بيرناردو سيلفا- كريستيانو رونالدو- جواو فيلكس.
 


ويتواجد على دكة البرتغال:


باتريسيو- سا- جوميز- أنطونيو سيلفا- جيريرو- راموس- جواو نيفيز- هورتا- بروما- روبن نيفيز- جوتا- فيتينيا.

ويحتل منتخب البرتغال صدارة المجموعة التاسعة بالعلامة الكاملة برصيد 27 نقطة وكانت قد ضمنت التأهل بشكل رسمي لليورو، فيما يأتي أيسلندا في المركز الرابع برصيد 10 نقاط وفقدت حظوظها في التأهل المباشر.
 

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