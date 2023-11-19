مياه سوهاج تجرى المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقات التوظيف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، عن بدء اعمال المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف فنى تشغيل وفنى معمل وفنى مساحة وكاتب ومدخل بيانات وامين خزينة وعامل تشغيل وحرفى وسائق وسائق معدات ومراقب امن، والتى تستمر فى الفترة من 19 نوفمبر 2023 الى 28 من نفس الشهر صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب واضاف انه تجرى المقابلات الشخصية لوظائف مهندس وكيميائى واخصائى سلامة وصحة مهنية واخصائى موارد بشرية ومحاسب فى الفترة من 3 ديسمبر 2023 حتى 6 من نفس الشهر.

وأكد اللواء مصطفى كامل مساعد رئيس مجلس الادارة لشئون الرقابة والتفتيش والمتابعة والموارد البشرية، أن الشركة أعلنت فى وقتا سابق على موقعها الالكترونى www.scww.com.eg اسماء المتقدمين للمقابلة الشخصية وتوقيت اختبار كلاً منهما ومقر اجراء المقابلات وذلك بالبحث بالرقم القومى.

وأوضحت المحاسبة سمية عساف رئيس قطاع الموارد البشرية، أنه تجرى المقابلات الشخصية بمركز تدريب الشركة بمحطة مياه نيدة السطحية بداية من الثامنة صباحا وحتى انتهاء اعمال اللجان.